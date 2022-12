Ex trabajadores de Encotel, y Encotesa, indicaron que "Seguimos haciéndonos presente para reclamar por el 14% que se nos prometió cuando se privatizaron estas empresas, que hasta el día de hoy no nos pagaron y es una ley y queremos que se cumpla, porque hacen 25 años que venimos reclamando. A nivel nacional son 20 mil personas que necesitamos cobrar y aquí en la provincia ronda los 400 o 500 ex trabajadores que teníamos oficinas en todo el interior".

