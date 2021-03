Siete millones de estudiantes de todo el país percibirán la ayuda escolar

El titular de Anses en Tucumán, Enrique Salvatierra, confirmó hoy que por orden del Poder Ejecutivo nacional y la administración de Seguridad Social, se va a pagar la Ayuda Escolar en 2021. “La resolución planteada desde el Poder Ejecutivo nacional y fundamentalmente de Seguridad Social, que resuelve que se va a pagar masivamente la ayuda escolar a todos los chicos que ya estaban en el sistema y que venían cobrando. No se les va a requerir ningún tipo de documentación en esta primera instancia, así que se va a pagar masivamente a todos aquellos que ya estaban en el sistema.

Esto va abarcar aproximadamente a un 95% y puede ser que quede afuera un porcentaje mínimo de personas por distintos motivos, ya sea que por primera vez van a ingresar al sistema educativo y no estaban registrados o casos puntuales que no hayan presentado documentaciones anteriores y hoy no se permita cobrar.

Pero se calcula que hay siete millones de chicos y chicas en el país que van a cobrar la ayuda escolar”, explicó el funcionario.