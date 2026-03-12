Siete de cada diez trabajadores pensaron en renunciar por su relación con el jefe

Un estudio reciente sobre clima laboral en la región reveló que una parte significativa de los trabajadores considera dejar su empleo debido a la relación con sus superiores. Según el informe elaborado por la plataforma de empleo Bumeran, siete de cada diez empleados afirmaron haber pensado en renunciar por tener una mala relación con su jefe.

Federico Barni, CEO de Bumeran, dialogó con el equipo de Korol en el aire y analizó los resultados del relevamiento, al destacar que la calidad del liderazgo y el vínculo cotidiano entre equipos y responsables directos se ha convertido en un factor determinante para la permanencia de los trabajadores en sus puestos.

"El 59% de los encuestados dice que no considera a su jefe como un verdadero líder. El jefe es aquel que impone y dice lo que se tiene que hacer; mientras que el líder lo hace de manera mancomunada y empática. Lo importante en todo esto es la comunicación", expresó.

El informe se realizó a partir de una encuesta en la que participaron 3.081 trabajadores y especialistas en Recursos Humanos de distintos países de la región. Los resultados muestran que en Argentina el 49% de los empleados tiene una percepción negativa sobre sus superiores: el 26% considera que la relación es regular y el 23% la califica directamente como mala.

Entre los principales problemas señalados por los encuestados aparece la falta de reconocimiento laboral, mencionada por el 50% de los participantes como una de las mayores falencias en el liderazgo dentro de las organizaciones.

Además del reconocimiento, los trabajadores también identificaron como aspectos problemáticos la falta de escucha por parte de los responsables, la escasa comunicación y la ausencia de retroalimentación sobre el desempeño laboral, factores que influyen directamente en el clima de trabajo y en la motivación de los equipos.

Por otro lado, resaltó que "el 81% de los encuestados asumen de que ellos mismos serían buenos líderes".