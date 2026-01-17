Siete de cada diez freelancers argentinos prefieren cobrar en dólares digitales

Trabajar desde casa, para clientes del exterior y cobrar en una moneda estable ya no es una excepción sino una tendencia consolidada entre los freelancers argentinos.

En 2025, más del 45% de los trabajadores independientes del país generó ingresos a través de plataformas digitales con clientes fuera de la Argentina, una cifra récord que confirma el crecimiento sostenido del empleo freelance y remoto.

En ese contexto, siete de cada diez freelancers prefieren cobrar en dólares digitales, según el informe Statista LATAM Freelance Payments Overview 2025.

“El freelancer argentino ya no se pregunta solo cómo cobrar del exterior, sino cómo cuidar ese dinero y usarlo con libertad en su vida cotidiana”, explica Rubén Galindo Steckel, CEO de Airtm.

Actividades como diseño gráfico, programación, traducción, marketing digital y creación de contenidos lideran el crecimiento, acompañadas por una mayor presencia en plataformas globales.

El fenómeno también tiene un fuerte componente generacional. El 79% de los nuevos usuarios de estas plataformas tiene entre 18 y 34 años, aunque crece con fuerza el segmento de 35 a 44, que incorpora el dólar digital no solo como medio de cobro, sino como herramienta de ahorro y planificación financiera a largo plazo.

Entre los beneficios más valorados se destacan las cuentas virtuales en dólares, tarjetas para pagos internacionales, suscripciones a herramientas de trabajo y, en algunos casos, la posibilidad de generar rendimientos anuales en dólares.

Todo esto configura un ecosistema que combina trabajo, ahorro e inversión en una misma lógica digital.“

Esperamos un crecimiento sin precedentes en el trabajo remoto y freelance, con profesionales cada vez más conscientes de que su talento tiene valor global”, señalan desde Airtm.

Además agregan que hoy no solo los nativos digitales participan de este cambio; también lo hacen docentes online, consultores, especialistas en ventas y creadores independientes que encuentran en estas herramientas una puerta de entrada al mercado global.

El trabajo freelance, impulsado por la tecnología y el dólar digital, ya no es solo una alternativa: para miles de argentinos, es una nueva forma de vivir y trabajar sin fronteras.