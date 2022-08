Estela de Carlotto: "Siento que una parte de mi hija está en Cristina"

Luis Bremer dialogó con la presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo sobre el significado de la desaparición de personas y los ataques a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“El 30 de octubre, declarado por la ONU como el Día de las Víctimas de Desaparición Forzada de Personas, durante la dictadura cívico militar la persecución fue feroz, no para encarcelarlos, sino para la tortura y la muerte, por eso tenemos que defender tanto a esta democracia".

“La filmación de manifestantes el sábado fue irregular e ilícito, creo que el enfrentamiento del gobierno opositor es tremendo, mienten permanentemente, nos consta”.

“Cuando asume un nuevo presidente lo primero que hacemos es pedirle una reunión, Macri no nos recibió, adujo que no tenía tiempo y así vivimos un gobierno nefasto del que todavía se sufren las consecuencias, la persecución a Cristina es feroz, por eso ayer todos los organismos de derechos humanos nos reunimos con ella, no fue un acompañamiento político, fue moral, fue de derechos humanos a una persona que están tratando de sacrificarla en vida y humillarla”.

“La siento junto a mi hija, tal vez marcharon juntas en La Plata defendiendo sus ideales, la siento un poco como a mi hija, que ella está un poquito en Cristina, el deseo de los indeseables es que no exista porque ha hecho mucho bien, nos ha dejado mucho, pero hay un pueblo para defender la democracia”.