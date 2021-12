"Siento que mi tiempo en la Casa de San Juan se cumplió y es hora de los más jóvenes"

Ana María López era hasta hace unas la titular en la Casa de San Juan en Buenos Aires. En tal sentido, López habló con la Radio Pública sobre su decisión de alejarse de este cargo. "En febrero definí que era hora de retirarme, y desde ahí que el Gobernador tenía mi renuncia firmada", dijo Ana María.

Por otro lado, la conocida sindicalista y ex intendenta de Rivadavia, sostuvo que en "mi balance el resultado es positivo porque hicimos y cumplimos la función de extensión del Ejecutivo y de asistencia y contención de sanjuaninos en diferentes situaciones". A su vez reconoció que su tiempo en esta función "se cumplió pero no puedo dejar de trabajar asique seguro me encontraran en algún lugar donde esté brindando mi servicio", enfatizó.

