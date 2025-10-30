“Siento que la simpleza es lo que está determinando la alta cocina y la cocina normal”

Carolina Balverdi y Érika Sotomayor proponen recorrer toda nuestra geografía a través de un viaje que conecta historias, sabores y lugares.

En esta oportunidad, recibieron la visita de Maja Ortiz, cocinera, nacida en Colombia pero radicada en Argentina, que es Chef en Marta Restaurant y en Águila Pabellón.

Con ella charlaron sobre el protagonismo del producto que logra resaltar el cocinero; la fusión de la cocina polaca que impulsa Marta y los productos argentinos.

“Llegar a una mezcla lo hace muy interesante, usar productos que tenemos de manera autóctona, con las técnicas que vienen de la cocina tradicional polaca”. “Viajar es una parte importante en el proceso creativo, el reconocimiento de los sabores, cómo transmito este momento y emoción a un plato”. “Siento que la simpleza es lo que ahora está determinando la alta cocina y la cocina normal del vivir”. “El plato de olla es muy importante porque nos lleva a la parte patrimonial de lo que somos como Latinoamérica, tiene mucha identidad”. “Mi abuela Inés fue muy importante en mi proceso gastronómico, su manera de dar amor fue cocinando”.

A su vez, en Comer, Beber y Viajar hicieron un balance de la Feria Internacional de Turismo de América Latina que este año cerró su edición 29º en Buenos Aires con un récord de más de 140 mil visitantes.

El evento, considerado el principal encuentro del sector turístico en la región y uno de los cinco más relevantes a nivel global, contó con la participación de 59 países y representaciones, además de expositores nacionales e internacionales, organizaciones gubernamentales y empresas especializadas.

La próxima edición se llevará a cabo entre el 26 y el 29 de septiembre de 2026, nuevamente en Buenos Aires y el país invitado será República Dominicana, un destino que crece notablemente.

Por otro lado, Carolina y Erika conversaron con Daniel Rosa, periodista, sommelier y organizador de Brinda, evento revolucionario de vinos y coctelería de Argentina que se realizará el 14 de noviembre en el Casino de Buenos Aires.