"Siempre serán campeones": el emotivo mensaje que recibió la Selección durante su regreso

La llegada de la Selección Argentina al país tras la final del Mundial 2026 dejó numerosas muestras de afecto y reconocimiento. Una de las más emotivas ocurrió en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella de Córdoba, donde una controladora aérea se convirtió en la primera argentina en establecer contacto radial con la delegación y les dedicó un mensaje que rápidamente se volvió viral.

Paula Carrevedo, integrante del equipo de controladores aéreos del Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y relató cómo vivió ese momento. En ese sentido, destacó la emoción que generó poder comunicarse con el vuelo que trasladaba a la delegación argentina y transmitirles un reconocimiento en nombre de miles de argentinos.

"Pude hablar primero con el vuelo de la Scaloneta. Cómo no decirles algo, fue hermoso lo que vivimos estos días. Es un fenómeno que solo en Argentina puede pasar, les tenía que llegar a los jugadores el cariño y la gratitud de todos, porque ha sido hermoso lo que nos hicieron vivir. Ese momento fue muy emocionante, después no pude dormir en toda la noche, estaba con una sonrisa en la cara", expresó.

Durante la comunicación radial, Carrevedo saludó a la tripulación y a los integrantes de la Selección con un mensaje cargado de afecto, en el que destacó el orgullo que generó el recorrido del equipo en el Mundial. La frase “Siempre serán campeones” se difundió rápidamente a través de redes sociales y medios de comunicación, convirtiéndose en una de las postales más emotivas del regreso albiceleste.

El gesto tuvo una fuerte repercusión porque reflejó el sentimiento de gran parte de la sociedad argentina luego de la final disputada ante España. Más allá del resultado deportivo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni volvió a ubicarse entre los mejores del mundo y alcanzó su segunda final mundialista consecutiva, consolidando uno de los ciclos más exitosos de la historia de la Selección.

Los controladores aéreos cumplen una función esencial en la seguridad y coordinación de los vuelos, aunque habitualmente su trabajo transcurre lejos de la atención pública. En esta oportunidad, una comunicación de rutina se transformó en un mensaje de reconocimiento que logró atravesar fronteras y llegar a millones de personas.

El saludo de Paula Carrevedo quedó como uno de los recuerdos más significativos del regreso argentino. Una breve comunicación por radio logró sintetizar el sentimiento de una multitud que, pese a la derrota en la final, reconoció el esfuerzo y la entrega de un equipo que volvió a representar al país en la máxima instancia del fútbol mundial.