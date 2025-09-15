"Siempre quise estar en la Armada y navegar los buques, el mar es apasionante"

"Estado Mayor" es un programa que nace con el espíritu de informar sobre las Fuerzas Armadas Argentinas y las tareas que realizan día tras día.

Conduce la capitán Sheila Lyall, oficial de la Fuerza Aérea Argentina, perteneciente al cuerpo de los servicios profesionales; es Licenciada en Comunicación Audiovisual, periodista y con experiencia en los medios de comunicación además de jefe de comunicación institucional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

En esta emisión, conocemos la historia del Almirante Carlos María Allievi, Jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina.

En la charla, nos cuenta cómo fueron sus comienzos como oficial, cuándo nació su vocación como hombre de mar, y qué actividades disfruta cuando tiene tiempo libre, entre algunas de las cosas especiales que trascienden al hombre de uniforme.

“Mi padre era marino, siempre me encantaron los buques, yo quería estar en la Armada, navegar los buques”, expresó.

“Yo soy oficial de superficie, especializado en comunicaciones y guerra electrónica”, indicó, “todos son importantes en un buque, el comandante sólo no puede hacer su tarea”, al dar cuenta de los roles que ocupan.

“La mayor parte de mi carrera ha sido en Puerto Belgrano, donde está la base más importante que tiene la Armada, hay que conocerla”, dijo.

“El mar es un medio que hay que respetar pero que es apasionante”, reveló, “ser marino no es solo un trabajo, es una aventura”.

"Estado Mayor" es una propuesta innovadora que combina temas de interés general, que no suelen ser pensados como propios del ámbito militar, junto a los saberes y conocimientos de una vida especial que está mucho más cerca de la sociedad civil, sus formas y costumbres, de lo que se cree.

En cada emisión, visibilizamos las historias detrás de los uniformes, entrevistando a hombres y mujeres que encontraron una carrera y un estilo de vida bajo esta vocación.