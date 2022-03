El soldado ex combatiente en Malvinas, Jorge Chiapa, dialogó con Radio Nacional LT12 en el marco del programa especial "Malvinas nos une" y comentó pormenorizadamente su experiencia en el conflicto de las islas y cómo le cambió la vida su participación en el conflicto. Así mismo, Chiapa expresó que mientras sigan ocupadas las islas, no retornará a las mismas. "Si tengo que dejar que me sellen el pasaporte, no vuelvo a Malvinas" dijo.

