“Si se pierde la gratuidad habrá una gran deserción de estudiantes”

Abelardo Ferrán, decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) en General Pico habló sobre la situación presupuestaria, la convocatoria de la Marcha Universitaria Federal y la importancia de mantener la gratuidad de las carreras.

Aseguró que este año la matrícula de ingreso no se vio afectada por la situación económica y destacó el “esfuerzo” que han realizado las familias para mandar a estudiar a sus hijos.

“Mientras se mantenga la gratuidad de la universidad pública no va a ser tanto el impacto en la matrícula, pero si se pierde la gratuidad ahí va a haber una gran deserción de estudiantes. Y hay mucha gente que no toma conciencia de eso, si bien hoy no se está hablando de eso en forma directa, circula en las redes sociales”, apuntó.

