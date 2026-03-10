"Si se mentaliza un poco más, Perruzzi es lo mejorcito del plantel de San Lorenzo"

El ex jugador de San Lorenzo de Almagro Norberto Ortega Sánchez, en diálogo con el equipo de Pasión Nacional, habló sobre el presente del equipo y destacó cuáles son los mejores jugadores para él.

"Si se mentaliza y se ordena un poco más Perruzzi es lo mejorcito del plantel; Ladstatter es rápido y juega por afuera. Tieen que largalra un poco más. Gulli tiene que mentalizarse en que es la manija del equipo y los laterales derechos son muy buenos también. Hay plantel para ilusionarse", expresó.

Sobre el DT Damián Ayude, Ortega Sánchez dijo que las criticas de las últimas semanas se deben a que este año "le está costando un poco más".