"Si sabemos que vamos a tener una situación de alta adenalina deberíamos considerar una visita previa al cardiólogo"

Jorge Franchella es médico deportólogo y Cardiólogo y Director del programa de Actividad Física para la Salud y el Deporte del Hospital de Clínicas.

En diálogo con Hernán Mundo en Segundo Round analizó los tiempos de recuperación física que los jugadores tienen entre partido y partido en una competencia del más alto rendimiento como lo es un Mundial de Fúbol.

"Estamos viendo una gran cantidad de partidos con muchos jugadores diferentes con muchos países tipos de climas y la situación varía mucho de un caso a otro".

El médico además elogió largamente la figura de Lionel Messi, por su forma de jugar por su forma de ser dentro de la cancha y por su lectura de cada partido.

En lo estrictamente médico, el cardiólogo recomendó especialmente mantener la calma ante cada partido hacer una consulta médica si es que lo considera por alguna patología previa, porque sin duda en el momento del partido se va a vivir un momento de alta intensidad.