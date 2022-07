Virginia Demichelis, periodista de LT14, expresó: “En el colegio me dejaban a cargo los actos escolares para conducirlos, en una oportunidad me tocó grabar una publicidad callejera y luego Luis Meza me escuchó y me convocó a un programa”, agregó “cuando terminé la secundaria no sabía que estudiar, hice algunas materias de abogacía y luego me decidí a estudiar lo que me gustaba gracias a mi hermana Valeria y mi familia que me ayudó un montón” finalizó.

DESCARGAR