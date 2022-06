Si no hay segunda vuelta, Compromiso Universitario irá a la justicia

DESCARGAR

Durante la entrevista en el programa Subí el volumen, la candidata a rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Adriana García explicó a Marcelo López y a Javier Costarelli que los resultados obtenidos muestran que ninguna de las dos fórmula obtiene el 50,1%. "Cuando nosotros durante la campaña empezamos a ver que algunas agrupaciones proponían el voto en blanco, nos preocupamos...Preguntamos a la Junta electoral cómo iban a considerar los votos en blancos y decidieron que no los iban a considerar. Entonces nosotros presentamos una nota el mismo 8 de junio reclamando para que se consideren los votos en blanco y no nos equivocamos, porque fueron importantes. No quieren ni una ni otra propuesta, pero se están manifestando".

"Entonces, ninguno de los dos somos ganadores, entonces para tener un gobierno legítimo, necesitamos una segunda vuelta...Esto lo va a decidir el Consejo Superior de la Universidad, allí van a votar si vamos a avanzar o no", aseguró García.

Por otra parte, a la hora de expresarse sobre la autonomía de la UNCuyo, García aseguró que "hubo un gran despliegue del oficialismo provincial para traer votantes de todos los municipios. Además había estudiantes de la Universidad de Buenos Aires que estaban apostados en las puertas de la unidades académicas induciendo el voto.

Finalmente, García afirmó que si el Consejo Superior decide que no hay que ir a segunda vuelta "iremos a la justicia".