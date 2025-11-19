"Si Makintach no quiere ser actriz, ni fama, ni plata; no hubiese hecho un documental"

La jueza Julieta Makintach fue destituida por unanimidad por el Jurado de Enjuiciamiento bonaerense, tras un proceso que la acusó de incumplir sus deberes, parcialidad y conducta incompatible con su cargo, en medio del escándalo por su participación en un documental durante el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Rodolfo Baqué, el abogado que representa a algunas de las partes vinculadas a la causa Maradona, dialogó con Creer o reventar y cuestionó el accionar de la jueza, al manifestar: "Si no quiere ser actriz, ni fama, ni plata; Makintach no hubiese hecho un documental".

En ese marco, cuestionó su "falta de empatía hacia el otro" y señaló que "no asume la responsabilidad propia ni el error". "Es muy extraño el discurso de Makintach", manifestó.