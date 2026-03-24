“Si lo contás, te mato”, el libro de Gustavo Sammartino

El periodista y cineasta Gustavo Sammartino dialogó con el equipo de Korol en el aire y se refirió a su libro “Si lo contás, te mato”, en el que reconstruye conversaciones y grabaciones con Carlos Guillermo Suárez Mason, uno de los represores más temidos de la última dictadura.
Tras contar cómo fue el proceso de elaboración del libro, abordó además la complejidad de haber sostenido durante cinco años conversaciones y registros con el protagonista del relato.
"Suárez Mason me dijo 'si querés que te diga qué robé, bueno, sí, robé un bebé para Dios'. No se habló más e intenté irme, él se puso en el medio y la mujer me pidió que me quedara. Cuando abro la puerta, desde atrás Suárez Mason me dijo 'si lo contás, te mato'. Se retiraron dos o tres veces situaciones muy similares", dijo Sammartino.