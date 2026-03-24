“Si lo contás, te mato”, el libro de Gustavo Sammartino

El periodista y cineasta Gustavo Sammartino dialogó con el equipo de Korol en el aire y se refirió a su libro “Si lo contás, te mato”, en el que reconstruye conversaciones y grabaciones con Carlos Guillermo Suárez Mason, uno de los represores más temidos de la última dictadura.

Tras contar cómo fue el proceso de elaboración del libro, abordó además la complejidad de haber sostenido durante cinco años conversaciones y registros con el protagonista del relato.