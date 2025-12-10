"Si la AFA no contesta, la Inspección General de Justicia no se va a quedar de brazos cruzados"

La Inspección General de Justicia (IGJ) volvió a exigir a la AFA que detalle con precisión los rubros incluidos en sus balances contables, cuestionando partidas de millones de dólares que figuran bajo conceptos genéricos como “varios”, “gastos de administración” o “selecciones nacionales”. La falta de respuesta —asegura el organismo— revela problemas estructurales de transparencia y pone en duda la aprobación de sus estados contables.

El titular de la IGJ, Daniel Vítolo, dialogó con Creer o reventar y advirtió que la exigencia se trata de un requisito legal. Explicó que desde 2017 la AFA viene presentando balances que no cumplen con las obligaciones de detalle, lo que —según la IGJ— impide conocer el destino real de recursos por un total acumulado de unos 111 millones de dólares.

"La IGJ no se va a quedar de brazos cruzados. Si la AFA no contesta y no abre la última intimación que va a hacer por todas estas irregularidades quizás dignaremos a una persona para que haga la pericia o abra los libros que ellos no quieren abrir".

En ese sentido, Vítolo calificó como "inexplicable" el accionar de la AFA, a menos que exista "algún motivo oculto serio para que la AFA no explique".

Según el informe de la IGJ, las inconsistencias detectadas no son menores: en los últimos ejercicios, la AFA declaró montos millonarios en rubros amplios sin desagregar —por ejemplo, “administración y gestión”, “selecciones nacionales” o “otros créditos”. Esa falta de desglose impide evaluar la razonabilidad de los gastos y abre dudas sobre su destinación.

"No es un tema de delito, es un tema de infracción administrativa; y esto va a tener como efecto que no sean válidos ningunos de los actos cumplidos fuera de la jurisdicción y sin control de la IGJ, con lo cual puede ser que finalmente esto se judicialice", expresó.

Vítolo destacó que la entidad deportiva —aunque intentó trasladar su sede legal a la Provincia de Buenos Aires— sigue bajo la supervisión de la IGJ, ya que no cumplió los requisitos estatutarios y judiciales necesarios para formalizar ese cambio de jurisdicción. Por eso, la AFA no puede evadir su obligación de responder por sus estados contables pendientes.