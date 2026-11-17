Así lo aseguró este martes el economista y director de la consultora Econométrica Ramiro Castiñeira en diálogo con Nico Yacoy y equipo del programa Primer Round de Radio Nacional.

“La Argentina está por primera vez en toda su historia con tres años consecutivos de equilibrio en sus cuentas públicas”, destacó Castiñeira, quien estimó que así “estamos acercándonos a un ahorro de 100.000 millones de dólares”.

Según el economista, “al tener equilibrio en las cuentas públicas, la deuda pública dejó de crecer y, por primera vez en la historia, bajó”.

“Es raro un país que tenga superávit fiscal y superávit externo: sólo lo tienen un puñado de países, como Noruega y Suiza, y ahora Argentina”, resaltó.

Al respecto, recordó que “nunca los partidos políticos que manejaron la Argentina nunca llegaron a una situación de equilibrio fiscal y siempre nos endeudaron”

Y pidió recordar que “no hace mucho tiempo atrás, en las elecciones del año pasado, toda la oposición intentó sabotear el equilibrio en las cuentas públicas generando proyectos en el Congreso que no establecían cómo se iban a financiar”

“No tomemos como natural porque no lo es: es la primera vez que un presidente tiene como columna vertebral de su programa económico el equilibrio en las cuentas públicas”, enfatizó.

Asimismo, remarcó que “Argentina era la única democracia en el planeta que tenía tres dígitos de inflación sólo porque se entendía que la única manera de hacer política era aumentando el gasto público y reventar el Estado”.

“Si hay algo que caracteriza al peronismo es reventar las reservas del Banco Central para hacer política”, concluyó.