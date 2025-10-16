El director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, Aldo Abram, dialogó con el equipo de Creer o reventar y destacó el anuncio de apoyo financiero de Estados Unidos a Argentina, al afirmar que "trae tranquilidad".

En ese marco, el economista sostuvo que "venimos de décadas de argentinos empobreciéndose y yendo de crisis en crisis" y remarcó que en las elecciones del 26 de octubre "los argentinos vamos a decidir si vamos a volver a ser los estafadores del pasado y, para ser claros y concisos, a los K", al señalar que si es así "estamos en el horno".

Por otro lado, Abram sostuvo que "si decidimos seguir en el rumbo de la normalidad se volverá a recuperar el consumo y la inversión en la Argentina, se volverá a recuperar la economía y, como la inflación va a seguir bajando, eso también va a desaparecer como factor empobrecedor de la sociedad, y nuestros ingresos se irán recuperando".