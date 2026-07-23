Así lo aseguró Guillermo Viñuales, dirigente de Lomas de Zamora de La Libertad Avanza, quien en 2020 renunció a la Jefatura de Gabinete del Municipio durante la gestión de Martín Insaurralde.

En diálogo con Nico Yacoy del programa Primer Round en Radio Nacional, Viñuales explicó que cuando Insaurralde asume como jefe de Gabinete del gobierno nacional con el respaldo de Maximo Kirchner “su relación con el juego la explota de un modo brutal”.

“No es casualidad su cargo de jefe de Gabinete y el manejo que ya tenía de la Legislatura provincial; tiene mucho que ver con lo que vimos los últimos días”, remarcó el dirigente.

Para Viñuales, Insaurralde “sigue teniendo mucho predicamento en Lomas de Zamora y entre dirigentes del justicialismo de la provincia de Buenos Aires”.

“Si cambia el Conurbano termina de cambiar definitivamente la Argentina; si logramos el cambio cultural y político en el Conurbano, el cambio que se está dando a nivel nacional con el Presidente a la cabeza terminará de consolidarse”, concluyó.