"Si Aerolíneas abandona servicios, vendrán otros aviones y pilotos que puedan hacerlo"

El jefe de Gabinete mantuvo una conversación con Cholo Gómez Castañón en la que tocó varios temas de la actualidad política del país como la desregulación del Correo Argentino, los conflictos sindicales con Aerolíneas Argentinas y los últimos datos de la economía nacional.

"La actividad del Correo estaba bastante desregulada, ya hay correos privados. Este un avance para eliminar registros y permitir que la actividad sea más independiente aún. Pero ha ido mutando de lo que era el correo tradicional. Intentamos llevar adelante todo lo que sirva para hacerle la vida más sencilla a la gente", sostuvo.

Respecto a Aerolíneas Argentinas y el cambio dentro de los gremios a acordar con el gobierno nacional, Francos dijo: "La realidad la va fijando el estado de la opinión publica, y los gremios son conscientes de que hay un cambio. Porque se han manifestado en contra de todas estas acciones ejercidas con violencia. Hoy no tienen el respaldo que solían tener". Y en ese sentido agregó: "Hay que dejar que la actividad empresaria privada del sector aerocomercial se desarrolle más libremente. Actualmente existen dos aerolíneas que están creciendo, y que van a ir ocupando lugares que Aerolíneas no utilice. Si Aerolíneas abandona servicios, vendrán otros aviones y pìlotos que puedan hacerlo".

En otro momento de la entrevista Francos se refirió a los últimos números y datos de la economía nacional, y mencionó que la baja de la inflación "ya ese notando" cuando al ir a los supermercados los precios no suben. Aunque también hizo hincapié en que la sociedad podrá ver más mejoras con el tiempo: "Todos estas cosas son procesos. No es de un día para el otro. Hay que esperar que haya más inversión, más actividad económica y allí se verá que aumenta el empleo. Hasta que eso no pase no se verá en la actividad económica real".