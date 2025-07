El exministro de Salud y Acción Social y dos veces secretario general de la Presidencia durante la gestión de Carlos Menem habló con Nicolás Yacoy sobre el estreno de la serie que habla de la vida del caudillo riojano.

Tras su paso por la función pública entre 1989 y 1999 Alberto Kohan se retiró de la vida pública y en una charla telefónica se refirió a la seire para la cual confsó no haber cedido los derechos.

"Me gustaría ver la serie pero no estoy expectante y espero que sea respetuosa con la historia; No cedí los derechos de imagen de mi persona sobre esa serie y eso me dará derecho a opinar públicamente sobre lo que vea en la pantalla”.

“Si 35 años después de haber gobernado, Menem sigue vigente es porque ha hecho muchas cosas”.