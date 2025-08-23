Shostakóvich, entre la tradición y el porvenir

Tras nueve años de 'silencio sinfónico', Dmitri Shostakóvich estrena un 17 de diciembre de 1953 en Leningrado (actual e históricamente San Petersburgo) su décima sinfonía, en mi menor. Durante esos años de silencio, el compositor se abocó principalmente a la música para cine. En el marco de los cincuenta años del fallecimiento de Shostakóvich, Giordano nos explica el contexto complejo y las características formales de esta obra, en la que el compositor abreva en la tradición sinfónica pero al mismo tiempo despliega libremente su personalidad e inquietudes musicales; inquietudes que avizoraban un porvenir y también colisionaron con las exigencias del régimen, pese a la reciente muerte de Stalin.

