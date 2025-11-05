Sexta temporada de “Una obra más real que la del mundo”

Es la segunda creación de la Compañía La Mujer Mutante e invita a transitar una caminata a la deriva por el Sexto Panteón, la monumental obra que diseñó Itala Fulvia en el pulmón del Cementerio de Chacarita de Buenos Aires. Un grupo de actores ofician de guías erráticos entre las galerías de este laberinto oculto en el corazón de la República de Chacarita. Adrián Noriega, en Nunca es Tarde, conversó con el actor, productor y comunicador.

“Es una especie de recorrido performático en este cementerio que está en el corazón de la ciudad, somos cinco actores”, indicó Ignacio Pereyra León.

Se trata de una experiencia liminal entre las ficciones de la muerte y la realidad de nuestros cuerpos; una obra para hablar de lo que no se habla, para mirar lo que no se mira, o simplemente aceptar lo que nos espera.

La cita es los domingos 9 y 16 noviembre, el sábado 13 de diciembre, domingo 14, a las 14.30HS y el ingreso en el portón de entrada del Cementerio de Chacarita, sito en Av. Guzmán 680, de la Ciudad de Buenos Aires.

En Alternativa Teatral se reservan las entradas.