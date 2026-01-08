"Sex” y "El Divorcio del año”, grandes éxitos de la cartelera teatral de verano

Nora Briozzo, en 100% Nora, conversó con el actor y director teatral sobre el debut del clásico "Sex" en el Teatro América de Mar del Plata. En ese marco, valoró que el teatro sea "catalizador de grandes temas sobre los cuales no hablaríamos".

“El sexo termina siendo algo que nos moviliza”, consideró José Luis Muscari.

Precisó que la obra “abre interrogantes sobre la fidelidad, la infidelidad, el sexo", entre otras temáticas pero aclaró que "tiene muchísimo humor”.

“Sex tiene la magia de encender esa chispa que logra que el espectador se haga un montón de preguntas”, admitió.

El elenco lo integran Julieta Ortega, Diego Ramos, Gloria Carrá y Nicolás Riera.

En tanto, “en la vereda opuesta” está “El Divorcio del año”, una comedia que abrió la cartelera porteña de 2026, en la porteña Avenida Corrientes, con funciones de miércoles a domingo en el Multiteatro.

“Está entre los espectáculos más vistos”, dijo, y promete convertirse en el gran acontecimiento teatral del verano.

El elenco lo integran Fabián Vena, Juan Palomino, Guillermina Valdés, Ernestina Pais y Rocío Igarzábal.