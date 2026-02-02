“Sex es una obra que está buena para Mar del Plata”

Nora Briozzo, en “100% Nora”, conversó con la actriz que forma parte del elenco de “Sex, la obra” que se puede disfrutar en la ciudad balnearia esta temporada.

“Los esperamos que la van a pasar muy bien”, invitó Gloria Carrá que celebró que “son como unas vacaciones además de trabajo”.

Sobre el espectáculo teatral, explicó que “es una obra muy divertida, tiene una linda energía, está buena para Mar del Plata”.

“Hace como 30 años que no hacía temporada”, admitió.

El espectáculo, craneado por el propio José María Muscari, combina la sexualidad con humor, dando por resultado una experiencia única.

El show no solo representa una velada inolvidable el público, sino también para la madre de Ángela Torres quien vuelve a hacer teatro en Mar del Plata después de más de 30 años.