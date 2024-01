La escritora y poetisa Servanda Romero, desde San José de Santa María regaló unas postales catamarqueñas desde la tierra de Don Manuel Acosta Villafañez. Desde su casa paterna, comaprtió sus poemas de amor y desamor en el programa Tardes de Relax.

"Desde muy niña me apasionó la poesía y la actuación. Estudiaba las poesías, les ponía música y las iba cantando". También comentó que "A los 12 años escribí mi primer poema de amor. Me di cuenta que me gustaba mucho la rima".