Sergio "Maravilla" Martínez: "Siempre basé el boxeo en mi defensa"

El ex campeón del mundo Sergio "Maravilla" Martínez visitó el estudio de Nacional Am 870, en donde mantuvo una extensa charla con Adrián Korol y su equipo. El cinco veces campeón del mundo volverá al ring el próximo 11 de abril para protagonizar la "Noche de Leyendas III", un evento que tendrá su primera edición en Argentina luego de exitosas presentaciones en Europa. Habló de su fanatismo por Alejandro Dolina, de sus razones para seguir boxeando, de cómo ve el país en estos tiempos y otros temas.

"Cuando salí campeón del mundo, tuve 1060 llamadas perdidas. A las 10 de la mañana encendí el telefóno. En cambio las veces que perdí peleas, tenía 4 llamadas. 3 eran de mi vieja", contó.

Martínez, en un momento de la charla dio su opinión acerca de cómo ve hoy el país y dijo: "Argentina está en la lucha y creo que puede tener una buena dirección. Aunque el precio que se está pagando es duro. Tengo esperanza y esto surge de personas que manejan la economía, y de afuera, me dicen que al país se lo bien ahora", opinó.