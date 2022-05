Sergio Fernández: “Por día mueren 13 personas relacionadas con el VIH Sida”

En Rosca and Roll hablamos con Sergio Fernández, coordinador de la provincia de Corrientes de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP). Fernández expresó: “Por día mueren 13 personas relacionadas con el VIH Sida y no le dan importancia” y agregó, “No tenemos la misma calidad de vida que una persona que no toma medicamentos”. Por último, en la previa del tratamiento en el Congreso, adelantó que una parte del PRO y Espert no acompañarán el proyecto.

Rosca N’ Roll con Lautaro Maislin, Vero Castañares y Anabella Sánchez, lunes a viernes de 7 a 9hs

