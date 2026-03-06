Sergio Feferovich dio una lección de música en Korol en el Aire y mezcló géneros y canciones de todos los tiempos

Sergio Feferovich, director de orquestas, coros y pianista argentino, gran divulgador y conferencista, se graduó en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Además es Doctor en Música por la Johns Hopkins University (Baltimore, Estados Unidos), entre otros tantos títulos de carrera artística. Estuvo visitando el estudio de Nacional Am 870 en el programa Korol en el Aire, donde tocó el piano y habló de música de todos los géneros.

Tuvo su programa "De coros con decoro" por FM Clásica por Radio Nacional, un programa dedicado a los coros. Como director y pianista, ha actuado en destacados escenarios de la Argentina, el resto de América y Europa.

"Los Beatles establecieron pautas para toda la música popular, casi todo lo que se compone hoy y tiene algún tipo de sofisticación, tiene algo de ellos. Alguna melodía de ellos podría haber sido compuesta por Palito Ortega", expresó y tocó en el piano clásicos de los ingleses como Obladi Oblada.