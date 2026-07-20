“Ser Campeón del Mundo es difícil. Tenemos que estar orgullosos de haber llegado a otra final"

Nora Briozzo, en “100% Nora”, conversó con el ex futbolista argentino, ex delantero, que integró la Selección Nacional que obtuvo la Copa Mundial de Fútbol en 1978.

“Es una Selección que ha tenido ochos años de éxito”, sostuvo Ricardo Daniel Bertoni.

“Ser Campeón del Mundo es difícil. Argentina no pudo desplegar el fútbol que sabe”.

“Tenemos que estar orgullosos de que llegamos a otra final. Argentina es una potencia. La Selección tiene el ADN y la actitud de los argentinos”, consideró sobre el resultado logrado.

“El equipo respondió y lo acompañó muy bien”, dijo sobre el desempeño de Lionel Messi.