Sequias: La situación no es alarmante pero es preocupante

Víctor Hugo González, Intendente de Los Diques, explicó que "La situación no es alarmante pero si preocupante, no tenemos anuncio de lluvias para los próximos días, es decir que estamos con un nivel aceptable para la época, pero tenemos escases de lluvias y eso lo vamos a ver continuamente a medida que los niveles bajen si no llueve prontamente, tenemos expectativas para este fin de semana que puede ser algunas lluvias que sea una ayuda y una novedad es que ya se levanto la veda en los diques de la provincia".

DESCARGAR