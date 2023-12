Séptimo Sello: "Grabar en La Mediateca fue un regalo muy lindo"

El sábado 16, Séptimo Sello, Ícaro, Drakkar y Elementos se presentaron en el Centro Cultural y Social "El Birri". Juan Ignacio Acosta, guitarrista de la primera de estas bandas dialogó con Sospechosamente Light al respecto de la fecha. "Para nosotros, una fecha es una fiesta", sentenció.

Más adelante, "Indio" recordó el primer recital de Séptimo Sello en Nueva Ilusión. "Es el mejor show que tuve en toda mi vida. A partir de ahí, fue soñar con algo que se tenía que repetir", comentó el músico. "Me acuerdo de la gente haciendo pogo; es una imagen que no se me borra de la cabeza".

En otro tramo de la entrevista, Acosta se refirió a la escena rock de fines de los '90, principios de los 2000 en la ciudad de Santa Fe. "Se forjaban amistades grandes entre varias de las bandas y la gente", comentó. Ya de lleno en el apartado "grabaciones", Indio se detuvo en la experiencia en La Mediateca ("fue un regalo muy lindo") y en el álbum que está en proceso de grabación ("viene lento, pero con un resultado muy bueno").