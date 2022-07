Séptimo aniversario de Radio Provincia del Chaco

“Estamos trabajando que es la mejor manera de festejar un nuevo aniversario, como lo hacemos todos los días. Para mí la radio es algo muy lindo, gratificante, es un sueño y desde muy chico me interesé mucho sobre la radio, sobre todo lo deportivo y un tío me llevó a conocerla y me recibió nada más ni nada menos que Manolo Bordón y pensó que ya quería trabajar en un programa que conducía Edison Omar Rodríguez en Radio Libertad, me fui metiendo y gracias a Dios hice un camino que me trajo hasta Radio Provincia y ojalá que tengamos mucho por andar y aprender, la radio significa todo, es mi casa y para quienes la amamos, muchas veces con sinsabores es, muy especial. En este 2022, después de la pandemia, tuvimos muchos inconvenientes y tuvimos que adaptarnos, estamos reprogramándonos y tenemos como objetivo que si se quiere entender algo deben sintonizarnos. Hay mucha gente que entiende que somos del gobierno pero el gobernador nos da impulso para que la abramos a todas las voces. Como meta queremos reforzar el área de informaciones y ser una alternativa más para llevar las transmisiones de fútbol que la hacemos gracias a Radio Nacional Resistencia”, dijo el director de Radio Chaco, la Radio Pública Provincial.

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

AIRE DE MAÑANA

SILVIA VILLAVICENCIO-NÉSTOR GUEVARA- FERNANDA MOLFINO

LUNES A VIERNES DE 9 A 12