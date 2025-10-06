Septiembre cerró con un aumento en la venta de motos

Las calles del país siguen llenándose de nuevas motos. En septiembre, el mercado de motovehículos mostró un crecimiento destacado: 59.056 unidades patentadas, un 45,5% más que en el mismo mes del año pasado.

En septiembre de 2024 se habían registrado 40.594 motos, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Respecto a agosto, la suba fue del 7,7%, ya que ese mes se habían registrado 54.813 unidades.

En lo que va del año, el sector acumula 474.575 motos patentadas, un incremento del 39,8% en comparación con el mismo período de 2024.

Respecto a marcas, Honda mantiene su liderazgo con 11.547 unidades patentadas, seguida por Gilera, con 8.091, que logró avanzar posiciones, y Motomel, con 6.999.

En el cuarto puesto se ubicó Zanella, con 5.372 unidades, desplazando a Keller, que cerró el top cinco con 5.269 motovehículos registrados.

Entre los modelos más elegidos, la Honda Wave 110 reafirmó su liderazgo por segundo mes consecutivo, con 6.056 unidades. La siguió la Gilera Smash, con 5.478, y la Keller KN 110-8, con 4.581.

Completan el ranking la Motomel B110, con 3.508 unidades, y la Corven Energy 110, que regresó al top cinco con 3.084 patentamientos.

Los datos de septiembre confirman que el mercado sigue activo, con fuerte participación de marcas nacionales y regionales.

Las motos de baja cilindrada se mantienen como la opción más elegida, gracias a su practicidad y economía, consolidando su presencia en las calles y rutas del país.