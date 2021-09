A raíz de la disposición de la Liga Cordobesa de Fútbol (LCF) de poner límite de edad a las jugadoras, Cecilia Poklepovic, integrante del equipo femenino del Club Las Palmas, presentó un recurso de amparo y consiguió, en primera instancia, una medida cautelar a su favor.

“Sentía injusto que, por un reglamento, me quedara afuera”, explicó la futbolista y agregó: “Vengo compitiendo desde que arrancó la Liga, además de todas las compañeras que por el mismo motivo quedan afuera”.

A su vez, la jugadora de Las Palmas reconoció: “Yo siento que estoy para seguir jugando y me quiero retirar adentro de una cancha; si siento que no estoy para seguir jugando, voy a ser la primera en dar un paso al costado”. “Pero no dejarme seguir jugando por un reglamento me parecía muy injusto”, insistió.

Con respecto a la decisión de LCF de implementar este reglamento, Poklepovic opinó: “La idea de ellos era fomentar y darle más oportunidad de competir a las chicas jóvenes, pero esta decisión no tiene fundamento, se contradice, ya que los clubes no cuentan con reserva, no es obligatorio para los clubes de masculinos de la Liga tener fútbol femenino, siempre tuvo un argumento errado”.