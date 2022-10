Sensatez e insensatez en política. Macri: ¿lo sensato es de derechas?

¿Qué es la sensatez, qué es insensatez, si de cuestiones sociales y políticas hablamos? La respuesta a la pregunta refiere a la cultura política y ésta incumbe directamente a un proyecto de país. Dos ideas de sensatez luchan entre sí desde hace años. Mauricio Macri definió la suya y –por carácter transitivo- la que hacen suya las derechas argentinas. La dijo en un programa de televisión.

Esa es la idea de sensatez que se está valorando Macri. Para el expresidente no son sensatas las luchas sindicales. Sí es sensato que obreros estén de rodillas ante sus empleadores. Pero cuando los trabajadores (del neumático (en este caso) se ponen de pie, apenas para lograr una recomposición salarial, eso es “poner de rodillas a toda la industria automotriz” y esa insensatez no se puede tolerar. Macri habla de “mapuches que no son mapuches”. Sí lo son. Pasa que si los nombran “pseudomapuches” es más fácil reprimirlos. La represión se torna mas sensata. Más aún: si en represiones de protestas sociales hay muertos, “bueno, no es lo deseable pero un liderazgo fuerte hace frente a esa posibilidad”.

Lo dijo en otra oportunidad. La sensatez que se está empezando a valorar, según Macri es la sensatez más cruda y represiva del capital. ¿Qué pasa con la otra sensatez, la sensatez de la justicia y la igualdad? ¿Existe, no existe, está mediáticamente opacada por la sensatez de derecha? En una parte de su libro Macri dice que terminará con “los gerentes de la pobreza”. Le falta un dato: quienes llama así garantizan la paz social ante atropellos como los que promete. Sin ellos/as y sin siquiera alimentos para la sobrevida, hasta la paz social les puede parecer una insensatez.

