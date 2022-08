En Un Gran Plan, Tapa Martín desglosa las canciones virales de Tiktok, la app de los jóvenes. Esta edición: Send me on my way de Rusted Root, más conocida como la canción de la Era del Hielo.

¡Escuchá!

Un Gran Plan con Tapa Martin, Mariana de Iraola y el Tucu Abusamra, lunes a jueves de 22 a 0hs

