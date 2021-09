“Sencillo” un himno pop a la inmadurez

En #EspléndidaSiesta hablamos con Sarasqueta, el músico presentó “Sencillo”.

Sencillo”: no es el adelanto de un EP, ni la continuación de su último LP

“Otra Vuelta en la Montaña Suiza” ni nada por el estilo.

“Sencillo” es simplemente, el nuevo single y video de Sarasqueta.

En palabras de Julen Giménez Sarasqueta:

-Una mañana me ví en el espejo, medio desprevenido y pensé:

“¡Pero, joder! ¿Quién coño es ese señor?”

Comencé a tararear algo y a las pocas horas ya tenía listo el demo de Sencillo.-

El tema fue grabado casi íntegramente (a excepción de la batería, grabada por Ramiro Pereyra) por Sarasqueta en Gabi Road, el estudio casero que acondicionó en el vestidor de su mujer, rodeado de carteras, zapatos y percheros.

Diego Vimana, músico y productor que ya colaboró con Sarasqueta en la canción “Salsón Of a bitch” coprodujo y mezcló el tema, que fue masterizado por Carlos Abriola (Productor de los dos discos anteriores de Sarasqueta).

Pese a que el artista vasco residente en Buenos Aires trabaja ya en nuevas canciones para su próximo disco, decidió publicar “Sencillo” como single, ya que considera que es un tema que va en una dirección distinta a los que componen su nuevo álbum.

La reacción de los amigos que lo escuchaban, también lo ayudó a tomar esa decisión: “Esta canción habla de mí”, era lo que todos me decían. Así que decidí convocarlos a amigos, desperdigados en diferentes lugares del mundo, marcándoles pequeñas acciones medio ridículas y un tanto tiernas, que representen este impasse de la vida que es tener 40 años y no terminar de entender bien cómo es la cosa”.

El video clip fue dirigido y editado por Julen y su mujer Gabi Tagliabue. Fue realizado casi íntegramente por videos filmados con Smartphones por los propios participantes en ciudades como: San Sebastián, Bilbao, Barcelona, Madrid, Lisboa, Berlín, México D.F. Buenos Aires y San Luis entre las más destacadas.

También pueden verse imágenes digitalizadas de un VHS del año 1996 en el que se puede ver a un joven Julen ensayando con su primera banda y una pequeña puesta realizada en el living de su casa.