Senadora Natalia Márquez: “El objetivo de la ley es la defensa de la propiedad privada”

La legisladora nacional por La Libertad Avanza (Neuquén) y presidenta de la Comisión de Legislación General de la Cámara alta, diálogó con Nico Yacoy en el programa Primero Round de Radio Nacional.

“El objetivo principal de esta ley es la defensa de la propiedad privada”, afirmó Márquez, al ser consultada sobre la ley ómnibus que se trata en un plenario de comisiones del Senado que incluye reformas a distintas normas.

Según la legisladora neuquina, en los últimos años “se ha violentado el principio constitucional de la inviolabilidad de la propiedad”.

Por otra parte, afirmó que el oficialismo está “dispuesto a modificar, siempre; desde el primer día, eso implica el díalogo, los consensos”.

Y aclaró que aún “no hay fecha para dictaminar y cuando tengamos los acuerdos suficientes para poder avanzar dictaminaremos”.