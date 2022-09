Senado: dio media sanción al voto joven y lo remitió a Diputados

En la sesión de hoy los senadores aprobaron por unanimidad el proyecto que habilita a los jóvenes a votar a partir de los 16 años. Desde el Frente de Todos solicitaron celeridad en el trámite del proyecto para que los y las jóvenes puedan votar a cargos provinciales en las próximas elecciones. “Es una ley que militamos desde 2012” dijo José “Pitin” Aragón.

La Cámara de Senadores de la provincia aprobó por unanimidad el proyecto de ley que permite a los jóvenes a partir de los 16 años votar en las elecciones provinciales y municipales. La norma nacida en la Cámara de Diputados sufrió modificaciones por lo tanto volverá a la misma para su aprobación definitiva.

Durante el tratamiento del expediente Nº 7508/21 de la Cámara de Diputados remitido para revisión del Proyecto de Ley por el que se incorpora el voto obligatorio a partir de los 16 años, el senador José “Pitín” Aragón, solicitó que el mismo sea tratado con celeridad: “Pasaron 10 años de que hay voto joven en el país y en Corrientes ese derecho no hay, como pasaron elecciones sin paridad de género”.

Además agregó que “queremos que estas iniciativas se den con las transformaciones que se están dando en la Argentina. Para nosotros la participación es clave porque los jóvenes no son el futuro, son el presente y esto se debe aprobar ahora y que en las próximas elecciones nuestros chicos y chicas puedan votar”.

El articulo del Codigo Electoral Provincial que se reforma indica: “Son electoras y electores provinciales las ciudadanas y los ciudadanos, nativas y nativos, por opción y naturalizadas y naturalizados, desde los dieciséis (16) años cumplidos de edad, que no tengan ninguna de las inhabilitaciones previstas en esta ley.”

Por su parte el senador Víctor Giraud destacó la media sanción del voto joven “que es una ampliación de derechos. Lamentablemente existente hace más de diez años en el país, pero recién ahora se puede avanzar en nuestra provincia debido a impedimentos puestos por el oficialismo”

El voto jóven es un proyecto que fue presentado durante varios años por legisladores del Partido Justicialista, pero nunca se logró el consenso para avanzar con una aprobación. La norma aprobada ayer logró la unanimidad del cuerpo y fue enviada nuevamente para su revisión a la Cámara de Diputados.

Interpelación al Ministro de Hacienda por corrupción

Por otra parte los senadores del Frente de Todos: José “Pitín” Aragón; Martín Barrionuevo y Víctor Giraud; insistieron con la citación al recinto del ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Marcelo Rivas Piasentini; para que explique en qué situación se encuentran la Dirección de Catastro y el Registro de Propiedad e Inmueble, tras los allanamientos y detenciones judiciales de sus funcionarios a cargo en el marco de una causa judicial que investiga estafas y adulteración de documentos públicos en loteo de terrenos.

El expediente Nº 7647/22 fue rechazado por el oficialismo para ser tratado sobre tablas y fue girado a la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.

El senador Martín Barrionuevo, ante la negativa del oficialismo liderado por la UCR y sus aliados de Encuentro por Corrientes (ECO), insistió al hacer uso de la palabra. “Queremos saber qué pasó, cuáles fueron las fallas en estos dos organismos y para eso queremos que el ministro de Hacienda nos diga qué está pasando para saber que las cosas que está investigando la Justicia, no ocurren y no volverá a ocurrir”, dijo. Remarcó que “hay que sacar esa idea de que los funcionarios no deben dar explicaciones. Los funcionarios públicos deben dar esas explicaciones”, sostuvo.

Repudio al accionar de la policía de CABA

También el senador provincial José “Pitin” Aragón expresó a través de un proyecto de resolución que “el sitio que se hizo al domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado fin de semana. La policía de la Ciudad de Buenos Aires valló toda la zona donde vive la vicepresidenta y se reprimió a la gente y militantes que iban a expresar su acompañamiento. Me preocupa que el Jefe de la Ciudad de Buenos Aires que quiere ser presidente de la Nación, tenga estas acciones y reacciones. Como también me preocupa que el gobernador Gustavo Valdés que tanto dice defender el ser correntino, se muestre siempre acompañando al Jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Incluso, con algunas mismas metodologías como lo ocurrido ayer –miércoles 31 de agosto- cuando se puso un vallado policial para que las compañeras no puedan acceder a la sesión donde se aprobó la Ley de paridad de género”.