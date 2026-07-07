Semestre positivo para el vino argentino: las exportaciones crecieron 14,2%

Impulsada por el desempeño del vino a granel y el mosto concentrado, la industria vitivinícola cerró una primera mitad de año al alza, con un valor FOB que superó los 392 millones de dólares

Así surge del último informe elaborado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) -organismo descentralizado bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación-.

Durante el período enero-junio de 2026, las exportaciones de vino totalizaron 102.607.700 litros, lo que representa un incremento de 14,2% en comparación con el mismo semestre del año anterior.

Esta recuperación estuvo apalancada por el buen desempeño de las ventas a granel y de los vinos espumosos.

En términos de valor económico, el impacto positivo en el valor FOB de las exportaciones de vinos y mostos durante la primera mitad del año alcanzó los US$ 392.546.000, superando en 6,6% los ingresos registrados en el primer semestre de 2025.

Durante junio, las exportaciones de vino alcanzaron los 17.291.500 litros, marcando una suba de 11,6% interanual.

El mes se destacó por una notable recuperación en vinos fraccionados (+13,2%), vinos espumosos (+89,6%) y vinos a granel (+6,2%).

Por su parte, el sector del mosto concentrado ratificó su buen momento en el mercado internacional: En junio, sus exportaciones se dispararon 89,5% en la comparación interanual.

Con este último empuje, el acumulado de los primeros seis meses del año para el mosto concentrado totalizó 48.601 toneladas, con un crecimiento de 38,3% en comparación con el primer semestre del año pasado.