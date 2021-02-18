RAE 每周综合节目– 2021年2月18日至25日

听众朋友们大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢 迎您收听每周综合节目。由于冠状病毒大流行的影响，我在家中为您制作节目。除了本周阿根廷和拉丁美洲的新闻外，在节目中还为大家播送科学和关于冠状病毒的专题节目，并且还为您提供阿根廷音乐歌手和乐队的歌曲和音乐。今天为您安排的是 Horacio Guarany演唱的 Si Un Día Fui Tu Cantor、Cacho Castaña 演唱的Garganta con Arena、Roberto Goyeneche演唱 Astor Piazzolla作曲和Horacio Ferrer作词的探戈歌曲Balada para un Loco 。

Horacio Guarany，1925年5月15日在圣菲的拉斯加尔扎斯出生，2017年1月13日在布宜诺斯艾利斯的卢汉逝世，阿根廷民间歌手，作曲家和作家，是1985年白金Konex奖的得主，阿根廷历史上重要的男性民俗歌手。

Roberto Goyeneche于1926年1月29日在布宜诺斯艾利斯市的萨韦德拉出生，并于1994年8月27日在布宜诺斯艾利斯去世。他是阿根廷探戈演唱家，以其出色的表达能力和独特的措辞方式而闻名。 他被认为是探戈史上最杰出的演唱家之一。Astor Piazzolla，1921年3月11日出生于马德普拉塔，1992年7月4日在布宜诺斯艾利斯逝世，是阿根廷的一位班多钮手风琴演奏家和作曲家，被认为是20世纪最重要的音乐家之一，也是全世界最重要的探戈作曲家之一。

CachoCastaña，1942年6月11日在阿根廷布宜诺斯艾利斯的佛罗里达出生，2019年10月15日在布宜诺斯艾利斯逝世。他是阿根廷歌手和作曲家，一些著名歌曲的作者。 他还曾在阿根廷的几部电影中担任演员。

听众朋友，您每周都会在我们的网站www.rae.com.ar上找到阿根廷政府的官方卫生报告。在我们的网站上您还会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。为了获得RAE阿根廷迈向世界的电子QSL卡片，您应将接收报告发送至 qslrae@gmail.com我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频。

新闻的主要内容：

DESCARGAR

-冠状病毒：阿根廷开始对70岁以上的人群进行疫苗接种，并检测到英国变种的当地感染

-1989年至1999年之间统治阿根廷的前总统卡洛斯·梅内姆（Carlos Menem）逝世，享年90岁

-秘鲁的丑闻：该国官员比人口早几个月秘密接种抗新冠肺炎疫苗

-阿根廷政府寻求与企业家和工会达成协议以降低通货膨胀

-在一名年轻女子被其前警察伴侣残酷杀害之后，阿根廷要求建立严厉制裁杀害妇女凶手法律的呼声越来越强烈

-体育：开始足球甲级比赛