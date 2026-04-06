Semana Santa: creció 5,6% la cantidad de turistas

La cantidad de turistas durante la Semana Santa 2026 creció 5,6% frente a la misma fecha del año anterior, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El tercer fin de semana largo del año movilizó a 2.852.256 turistas en todo el país, quienes generaron un impacto económico directo de $808.198 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras.

En comparación con 2025, la cantidad de viajeros creció 5,6%, mostrando una recuperación moderada de la actividad turística, pero el gasto total descendió 18,9% anual y el gasto promedio diario por turista fue de $108.982, con una baja de 8,4% frente a 2025.

La estadía promedio fue de 2,6 noches, 16,1% menor que en 2025, confirmando la tendencia hacia viajes más cortos y con menor permanencia en los destinos.

El movimiento turístico mostró una fuerte dispersión territorial, con buena actividad en destinos tradicionales y emergentes, combinando propuestas religiosas, culturales, gastronómicas y de naturaleza.

En términos cualitativos se observó un perfil de turista más prudente, que priorizó escapadas breves, controló gastos y buscó alternativas accesibles.

Sin embargo, la actividad se vio sostenida por el volumen de viajeros y la diversidad de propuestas en todo el país.

Entre los destinos más concurridos del fin de semana se destacaron los grandes polos turísticos tradicionales como Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, Mar del Plata, la Ciudad de Buenos Aires y Villa Elisa (Entre Ríos), junto con un fuerte movimiento en el norte argentino, especialmente en Jujuy, Tucumán y Salta, donde la agenda religiosa y cultural fue uno de los principales atractivos.

También sobresalieron destinos de naturaleza como Misiones, con alta demanda en las Cataratas del Iguazú; la cordillera neuquina, con Junín de los Andes y San Martín de los Andes; propuestas integrales como Río Negro, que combinó mar, valle y montaña; y Tandil en la provincia de Buenos Aires.

A esto se sumaron opciones emergentes como Catamarca o La Rioja, y localidades del interior que captaron turismo interno con experiencias más tranquilas y accesibles.

A nivel general, la Semana Santa 2026 mostró una diversificación de la oferta turística en todo el país, con más actividades distribuidas territorialmente y una fuerte articulación entre lo público y lo privado.

Las provincias apostaron a combinar tradición, cultura, gastronomía y naturaleza, ampliando las opciones más allá de los destinos clásicos.

En los tres primeros fines de semanas largos de este año viajaron 6.874.256 turistas, que gastaron $2.047.075 millones, estimó la entidad.