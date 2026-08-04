La Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra todos los años del 1 al 7 de agosto para proteger, promover y apoyar el amamantamiento.

El equipo de 100% Nora conversó con la médica pediatra Romina Giurfo, quien brindó detalles de la campaña y de los beneficios que trae aparejada esta práctica tanto a las madres como a los lactantes.

Recordó, entre otros puntos, que organismos especializados recomiendan la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses "pero estamos viendo que en la actualidad no se mantiene esta premisa por eso la importancia de difundir la Semana de la Lactancia para incentivar a esta practica".

