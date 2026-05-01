Semana del alfajor: Presentan tres iniciativas para impulsar a este icónico dulce argentino

En la Semana del Alfajor, que se celebra del 1 al 7 de mayo, la organización del Campeonato Mundial del Alfajor anunció tres iniciativas.

Las mismas buscan seguir posicionando a una de las golosinas más representativas de la identidad argentina, darle mayor visibilidad y fomentar nuevas oportunidades para toda la cadena productiva.

La campaña #UnEmojiParaElAlfajor busca reunir firmas a través de la plataforma Change.org para solicitar formalmente la incorporación del alfajor al estándar internacional de emojis.

La propuesta también será presentada ante el Unicode Consortium, entidad estadounidense responsable de aprobar y estandarizar los emojis a nivel global.

Sumar el emoji del alfajor sería "un reconocimiento al valor cultural de este dulce y una celebración de su creciente popularidad en todo el mundo", destacan desde la organización.

"El emoji podría ser utilizado no sólo por millones de argentinos, latinoamericanos y españoles, sino también por amantes de la gastronomía de todo el planeta", comentan Juan Omar Sardella y Juan Soria, directores del Evento.

Además, la organización anuncia oficialmente la 5a edición del Campeonato Mundial del Alfajor se realizará del 15 al 17 de agosto en BA Ferial (exCosta Salguero).

El Campeonato Mundial del Alfajor reúne a productores, especialistas, emprendedores y fanáticos de distintos países en torno a la excelencia y la innovación.

Por otra parte, más de 150 maestros pasteleros y alfajoreros fueron convocados para desarrollar recetas originales de alfajores y compartirlas en sus redes sociales.

Con estas acciones, el Campeonato Mundial del Alfajor reafirma su compromiso de seguir impulsando al alfajor como símbolo argentino, motor emprendedor y producto cada vez más valorado en el escenario internacional.