Semana de la lucha contra la muerte súbita: prevención y qué recomiendan hacer ante una posible emergencia

El jefe de Electrofisiología Cardíaca Hospital Alemán, miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología y de la Comisión Directiva Asociación Argentina de Cardiología del Deporte y Ejercicio José Gant López en diálogo con Diego Ramos explicó cuál es la muerte que se describe como súbita y explicó cómo se puede prevenir este tipo de muertes.

"Es el fallecimiento que ocurre dentro de la hora del inicio de los síntomas, que pueden ser variables. Dolor de pecho, palpitaciones, taquicardia, pérdida de conocimiento, o mareo, entre otros. Estas se deviene fundamentalmente de enfermedades cardiovasculares", describió.

El especialista advirtió en Ramos Generales que hoy en día existe la posibilidad de hacer reanimación cardiovascular, o usar un desfibrilador que alcanza una ambulancia. "Para eso es necesario mantener la vida de la persona, con movimientos de reanimación", agregó.