Semana azul: campaña nacional para concientizar sobre el autismo

La Semana Azul es una campaña nacional en Argentina que busca transformar la percepción social sobre el autismo (TEA) mediante la visibilización y la educación. Bajo el lema #HablemosDeAutismo, esta iniciativa agrupa a más de 500 organizaciones que realizan actividades gratuitas, charlas y eventos deportivos en todo el país.

Por este tema, la presidenta de la Fundación INECO, Teresa Torralva, en diálogo con 100% Nora, aseguró que "el objetivo principal de esta campaña es derribar prejuicios, promover la inclusión real y exigir políticas basadas en estadísticas actuales que ayuden a mejorar la calidad de vida de las familias".

La edición de este año es especialmente relevante debido al aumento en los diagnósticos, que hoy afectan a 1 de cada 31 niños. Como gesto simbólico, monumentos emblemáticos como el Obelisco se iluminan de azul para recordar que la detección temprana y el apoyo constante son fundamentales.

Esta semana no solo sirve para concientizar, sino para invitar a toda la sociedad a construir entornos más amigables y comprensivos para las personas neurodivergentes.