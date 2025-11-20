Selección de Uruguay: expectativas por la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa

El director de las radios públicas uruguayas, Daniel Ayala, dialogó con el equipo de Ramos generales y se refirió a las expectativas que hay en torno a la conferencia de prensa que dará este jueves el entrenador argentino de la Selección de Uruguay, Marcelo Bielsa.

"Hay quienes anuncian supuestamente que hay alguna posibilidad de que él renuncie, pero yo creo que no. Los dirigentes están analizando la situación", expresó

En ese marco, sostuvo que "llama la atención que Bielsa llame a una conferencia de prensa a horas de haber explicado todo después del partido" contra Estados Unidos, donde la Celeste perdió por 5-1.

Con transmisión del canal oficial AUF.tv, comenzaron a crecer los rumores de la renuncia del DT de 70 años, que viene siendo cuestionado por los hinchas “Charrúas” en los últimos meses y habría perdido relación con los líderes del vestuario.